Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко Фото: Андрей Покумейко/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.

По ее информации, Андрей Дмитриев набрал 1,04% голосов, Анна Канопацкая - 1,68% голосов, Сергей Черечень - 1,12%. Против всех проголосовали 6,02%.

Окончательные данные будут подведены до конца недели.

Как сообщалось, по состоянию на 20:00 воскресенья на выборах проголосовали 84,05% избирателей.

Накануне после завершения голосования в городах Белоруссии прошли акции протестов. Вышедшие на улицы люди считают, что результаты выборов были фальсифицированы.

Между тем штаб Тихановской со ссылкой на официальные данные итоговых протоколов участковых комиссий сообщал о ее победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе.