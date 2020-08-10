Мосгорсуд подтвердил административный надзор за Варварой Карауловой

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе решение об установлении административного надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"Решение Кунцевского суда Москвы от 4 июня 2020 года изменено, новый срок установлен до погашения судимости, то есть до 27 апреля 2029", - сказали в суде.

Как сообщалось, Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил ходатайство отдела МВД по району Кунцево об установлении административного надзора за Карауловой. Согласно решению суда, надзор установлен на срок более восьми лет и десяти месяцев. Карауловой нельзя будет выходить из дома с 23:00 до 6:00 по московскому времени, если это не связано с работой.

Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю Караулову виновной в попытке присоединиться к ИГ, назначив ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта 2017 года признал приговор законным.

В 2019 году Караулова вышла из колонии в Вологде по УДО.