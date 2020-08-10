Число пострадавших при взрыве и пожаре в Волгограде достигло семи

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Из-за возгорания цистерны с газом в Волгограде пострадали семь человек, один из них оказался в тяжелом состоянии, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Ранее источник "Интерфакса" говорил, что пострадали четверо.

Взрыв цистерны и пожар произошли на автозаправке на проспекте Ленина. В МЧС уточнили, что здание заправки разрушилось при взрыве.

"Скорая помощь приехала на место спустя 6 минут после вызова. Сейчас на месте работает пять "скорых", в том числе реанимационный автомобиль", - сказали в комитете.

Источник "Интерфакса" говорил, что все четверо пострадавшие - пожарные.

Сигнал о пожаре в МЧС получили в 12:40 по местному времени (11:40 по Москве). Возгорание локализовал к 13:46 по местному времени. В тушении участвуют 63 человека и 19 единиц техники.