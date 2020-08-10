В Волгограде четыре человека пострадали при взрыве цистерны с газом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Тракторозаводском районе Волгограда загорелась цистерна с газом, сообщили в областном управлении МЧС. Информированный источник "Интерфакса" сказал, что пострадали четыре человека. Они все доставлены в больницу, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

В Волгограде произошел мощный взрыв на газовой АЗС pic.twitter.com/LG1224a8fE — Romanoff Roman (@RRomannoff) August 10, 2020

"Все четверо пострадавших - пожарные. Они получили ожоги, госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12:40 по местному времени (11:40 по Москве). Пожарные работают по повышенному, второму рангу опасности.