ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке приложений для iOS

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала корпорацию Apple ограничивающей конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств под управлением iOS и злоупотребившей доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля, говорится в пресс-релизе регулятора.

ФАС возбудила дело в отношении Apple в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

"Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store", - говорится в сообщении ведомства.

При этом корпорация с октября 2018 года реализовывала последовательную политику "по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена", отмечает ФАС. Реализация этой политики совпала с выходом предустановленного приложения от самой Apple, которое обладает функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля.

При этом компания оставляла за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple, резюмировал регулятор.

ФАС намерена выдать Apple предписание об устранении нарушений.