ФАС возбудила дело против Apple по жалобе "Лаборатории Касперского"

Компанию заподозрили в злоупотреблении положением на рынке приложений для iOS

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба начала антимонопольное расследование в связи с действиями Apple на рынке приложений для iOS, сообщила пресс-служба ведомства. Это дело ФАС возбудила по жалобе компании "Лаборатория Касперского".

Производитель антивирусного софта указал, что Apple необоснованно отклонила версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), в результате очередная версия KSK лишилась существенной части функционала. Одновременно Apple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time (Экранное время), которое по своим возможностям совпадает с приложениями для родительского контроля, обратили внимание в "Лаборатории Касперского".

ФАС изучила ситуацию и установила, что действия Apple по применению неопределенных требований к программному обеспечению разработчиков и отклонению версий ПО, ранее распространявшихся в App Store, содержат признаки злоупотребления доминирующим положением компании на рынке распространения приложений для iOS.

"Лаборатория Касперского" пожаловалась на Apple в марте после "безуспешных попыток" прямых переговоров с компанией, говорил представитель производителя ПО.

В ФАС, ссылаясь на СМИ, отметили, что кроме "Касперского" с отклонением или ограничением функциональности со стороны Apple после запуска Screen Time столкнулись еще 11 разработчиков. Об этом весной писала The New York Times. В Apple свои действия тогда объяснили тем, что сторонние приложения нарушали правила компании и могли получать доступ к слишком большому массиву персональных данных, а также заверяли, что эти действия не связаны с продвижением собственного сервиса компании, писал The Verge.

По данным ФАС, украинский разработчик Kidslox и испанский Qustodio подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую Комиссию.

В июле The Wall Street Journal сообщила, что фирменные приложения Apple выводятся в поиске App Store первыми, даже если они менее популярны и хороши по сравнению с аналогами других компаний, и это происходит в 60% случаев.