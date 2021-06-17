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ФАС не получала от Apple предложений о мировом соглашении по делу об ограничении конкуренции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала предложений от Apple Inc. о заключении мирового соглашения в рамках разбирательства, в ходе которого регулятор признал компанию злоупотребившей положением на рынке мобильных приложений и оштрафовал на $12 млн.

"К нам никаких предложений о мировом не поступало в службу. Ждем судебного рассмотрения", - сообщила "Интерфаксу" руководитель управления ФАС по регулированию рынков связи и ИТ Елена Заева на полях конференции "Антимонопольное право: на новый уровень".

В сентябре 2019 года ФАС возбудила дело в отношении Apple по жалобе "Лаборатории Касперского" о необоснованном отклонении версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны американской компании.

В августе 2020 года ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке распространения приложений, выдав предписание компании об удалении из своей документации положений, которые дают компании право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазине приложений AppStore.

До 30 ноября 2020 года Apple нужно было исполнить предписание, но его исполнение было приостановлено, поскольку 23 ноября Apple подала в Арбитражный суд Москвы заявление, в котором оспаривает решение антимонопольного регулятора.

19 марта 2021 года в ходе очередного рассмотрения спора в арбитражном суде Apple ходатайствовала об отложении дела на 14 мая. В ряде СМИ тогда сообщалось, что формальным мотивом Apple стало намерение возможного мирного урегулирования c ФАС.

27 апреля ФАС наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере $12 млн.

7 мая Apple подала в арбитражный суд Москвы еще одно заявление - с требованием признать незаконным решение ФАС о наложении штрафа. Суд объединил дело с предыдущим разбирательством, отложив слушания на 9 июля.

Apple ФАС Елена Заева Лаборатория Касперского

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