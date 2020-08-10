COVID обнаружили в Петербурге у вернувшихся с военных сборов студентов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Случаи COVID-19 зарегистрированы среди студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" имени В.И.Ульянова, вернувшихся с учебных сборов в воинской части города.

Как сообщили "Интерфаксу" в вузе, после принесения присяги несколько студентов почувствовали недомогание и сдали анализы на коронавирус, результаты у некоторых оказались положительными. Заведующие общежитиями сообщили об этом в администрацию вуза. В университете изолировали вернувшихся в общежитие после сборов.

Представители Роспотребнадзора провели тестирование студентов в общежитиях. По результатам проверки 10 человек были госпитализированы и порядка 100 человек отправлены в обсервации.

Кроме того, вуз оповестил студентов, живущих в Петербурге вне общежитий или вернувшихся в свои регионы, о выявленных в университете случаях COVID-19. Они должны сделать тесты и сообщить о результатах.