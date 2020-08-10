Военные опровергли заражение студентов COVID на сборах в Петербурге

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли информацию о заболевании во время сборов студентов военной кафедры Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета.

"На территории части, где проводились сборы, ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией нет", - сообщила группа информационного обеспечения ВМФ РФ. Она подчеркнула, что информация о заболевании студентов во время сборов не соответствует действительности.

Военные сборы проходили на базе объединенного учебного центра ВМФ РФ.

Ранее в вузе "Интерфаксу" сообщили, что случаи COVID-19 зарегистрированы среди студентов Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова, вернувшихся с учебных сборов в воинской части города. Там отметили, что представители Роспотребнадзора взяли тесты у студентов общежитий, куда вернулись молодые люди, направленные на сборы, и по результатам проверки 10 человек были госпитализированы, порядка 100 - направлены в обсервации.

В военном ведомстве заявили, что "в период сборов в объединенном учебном центре были неукоснительно соблюдены требования устава внутренней службы ВС РФ по размещению военнослужащих, а также противоэпидемиологических мероприятий".

"Проверка объединенного учебного центра Военно-морского Флота, произведенная в августе центром государственного санитарного эпидемиологического надзора, нарушений не выявила", - подчеркнула группа информационного обеспечения ВМФ РФ.