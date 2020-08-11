Курс рубля замер в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Доллар чуть дорожает по сравнению с рублем, а евро чуть дешевеет утром во вторник на "Московской бирже" в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,45-73,57 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на две копейки, до 73,49 рубля. Евро подешевел на 2,25 копейки до 86,25 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала всего на 0,09 копейки к уровню закрытия понедельника, до 79,23 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,25 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 57,33 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного меняется к доллару и евро на старте торгов на ожидании новых сигналов с внешних рынков. Инвесторы продолжают следить за развитием отношений между Вашингтоном и Пекином, а также переговорами между демократами и республиканцами в Конгрессе США о дополнительном пакете мер поддержки экономики.

Власти Китая в понедельник объявили о введении санкций против ряда американских политиков и чиновников, в том числе нескольких конгрессменов. Это стало ответом КНР на связанные с событиями в Гонконге санкции США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь, заявил, что нет смысла отвечать на санкции, введенные Китаем против ряда американских официальных лиц. "Мы и так уже ответили различными способами", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе.

Некоторый рост оптимизма инвесторов связан с замедлением темпов распространения пандемии коронавируса СOVID-19. С ее начала число инфицированных в мире достигло 20 089 624 человек, увеличившись за сутки на 227 941, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Днем ранее прирост составлял 259 470.

В США распространение заболевания также замедляется, несмотря на то, что страна по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. Снижение числа случаев госпитализации фиксируется, в частности, в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Техас.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках. По сообщениям агентства Argus, он отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии.

По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки. Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн баррелей в сутки к концу года.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,18% - до $45,07 за баррель. За понедельник контракты подорожали на 1,3%, до $44,99 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали в Нью-Йорке на бирже NYMEXна 0,45%, до $42,13 за баррель. Накануне WTI подорожала на 1,8%, до $41,94 за баррель.