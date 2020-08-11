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Нефть подорожала на фоне надежд на восстановление спроса

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти во вторник после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по московскому времени 11 августа составила $45,2 за баррель, что на $0,21 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,59 (1,3%), до $44,99 за баррель.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,33 (0,79%), до $42,27 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,72 (1,8%), до $41,94 за баррель.

Накануне оптимизм инвесторов поддержало заявление главы Saudi Aramco, который в воскресенье, 9 августа, отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus.

По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Тем временем дневной прирост случаев заражения коронавирусом в мире снижался три дня подряд и в минувшее воскресенье составил чуть более 224 тыс. случаев, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

В США распространение заболевания также замедляется. В воскресенье в стране было зарегистрировано менее 50 тыс. новых случаев по сравнению с 77,26 тыс. 26 июля.

Saudi Aramco Амин Нассер Brent WTI США

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