Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры в ожидании новых мер поддержки экономики США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5-0,6%, при этом упали бумаги золотодобывающих компаний на фоне коррекции золота вниз.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2975,28 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1275,12 пункта (+0,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар стоит 73,49 рубля (+0,02 рубля), золото подешевело до $2009,3 за тройскую унцию (-1,5%).

Подорожали рублевые акции "Ростелекома" (+1,1%), "Мечела" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), Сбербанка (+0,8%), "РусАла" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%).

Упали акции "Селигдара" (-7,5%), ПАО "Лензолото" (-3,6% и -5,7% "префы"), Polymetal (-3,2%), Petropavlovsk (-3,1%), ПАО "Бурятзолото" (-3%), ПАО "Полюс" (-2,7%),

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник вероятно некоторое повышение по индексу РТС - динамика цен на нефть и котировок "защитных" активов позволяет говорить о смягчении внешнего фона. Вместе с тем, факторы неопределенности остаются слишком выраженными, что препятствует формированию устойчивого восходящего тренда на рынках акций. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара немногим ниже отметки 73,5 руб.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также ожидает позитивной динамики рынка акций на фоне подъема индексов в Азии и укрепления сырьевых валюты против доллара. Рубль может продолжить укрепление с шансом оказаться под отметками 73 руб./$1 и 86,0 руб./EUR1. Из корпоративных событий дня интерес представляют отчетности по МСФО от "Юнипро" и ГМК "Норникель".

Исполнительные указы президента США Трампа по налоговым каникулам, а также выплатам пособий по безработице пока больше вызывают вопросов, так как четверть предполагаемых выплат должны будут покрываться бюджетами штатов. Тем не менее, даже в качестве временного решения эти средства помогут безработным американцам обеспечить устойчивость своей кредитной истории. Действия Трампа стимулируют демократов и республиканцев к поиску дальнейших компромиссов по социально-экономическому пакету. В пользу роста котировок нефти и других сырьевых активов вновь играет фактор слабеющего доллара. Золото продолжает корректироваться вниз на фоне сильной перекупленности за предыдущие несколько недель, отмечает Кочетков.

В США индексы в понедельник показали смешанную динамику в пределах 0,3-1,3%, индекс S&P 500 (+0,3%) приблизился к историческому максимуму. Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа подписать сразу четыре указа о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.

Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составит $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.

При этом между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему нет консенсуса относительно условий новой программы стимулирования экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил мнение, что администрация президента США и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи уже на этой неделе, если демократы будут "разумны".

Участники торгов проявляют осторожность в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе переговоров, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей.

В конце прошлой недели Трамп подписал указы, направленные на устранение угроз, исходящих от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Он запретил по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance (владелец TikTok).

Кроме того, США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США. Власти КНР, в свою очередь, в понедельник объявили о введении санкций против 11 граждан США, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио.

Во вторник в Азии преобладает подъем индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%), несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между США и Китаем.

Рынки находят некоторое утешение в том, что уровень госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией в некоторых американских штатах снижается, несмотря на то, что общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 по всему миру превысило отметку в 20 млн человек, пишет агентство Bloomberg.

США по-прежнему занимают первую строчку в списке стран по числу выявленных случаев, а также по летальным исходам вследствие заражения коронавирусом. В то же время ряд штатов, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Техас, фиксируют снижение числа случаев госпитализации.

Тем временем, на нефтяном рынке цены продолжают попытки роста после заявления главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках, а также в ожидании принятия нового пакета мер поддержки экономики США; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 10 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $45,06 за баррель (+0,2% и +1,3% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $42,1 за баррель (+0,4% и +1,8% в понедельник).

Глава Saudi Aramco в воскресенье отметил, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus. По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Тем временем дневной прирост случаев заражения коронавирусом в мире снижался три дня подряд и в минувшее воскресенье составил чуть более 224 тыс. случаев, пишет S&P Global Platts со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

В США распространение заболевания также замедляется. В воскресенье в стране было зарегистрировано менее 50 тыс. новых случаев по сравнению с 77,26 тыс. 26 июля.