В период пандемии высокотехнологичную медпомощь оказали 500 тыс. россиян

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Около 500 тысяч больных, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи, получили ее в период пандемии в первом полугодии 2020 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как заявила Голикова во вторник на совещании президента РФ с членами правительства, это свидетельствует о том, что несмотря на остановку плановой медпомощи из-за коронавируса "наши больницы работали".

По ее словам, "очень важно этот тренд продолжить, не сокращая тех объемов (оказания высокотехнологичной помощи - ИФ), которые согласованы с министерством финансов на 2021-2022 гг."

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что речь должна идти и о высокотехнологичной помощи. "Стоить это будет, по приблизительным расчетам, где-то в районе 15 миллиардов рублей", - сказал Путин.

Голикова уточнила, что эта сумма - только лекарства. Путин поручил все просчитать и представить предложения по этому вопросу.