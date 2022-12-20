В РФ за 2022 год было выполнено почти 1,3 млн операций высокотехнологичной медпомощи

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - С января по ноябрь текущего года выполнено почти 1,3 млн операций в рамках программы высокотехнологичной медицинской помощи, перечень видов такой помощи расширяется, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"С 1 января по 30 ноября 2022 года выполнено почти 1,3 млн операций в рамках программы ВМП, что на 24% больше, чем за весь 2017 год", - сказал Камкин журналистам.

По его словам, даже в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, продолжавшейся в 2020-2021 годах, достигается плановое значение этого показателя. Он сообщил, что в 2021 году высокотехнологичная медпомощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), в федеральных медорганизациях была оказана 201,2 тыс. пациентам, что на 14,4% больше, чем в 2020 году (175,9 тыс. пациентов).

Камкин отметил, что в соответствии с действующим законодательством Минздравом ежегодно проводится работа по пересмотру на основании поступающих предложений перечня вида высокотехнологичной медпомощи, который является приложением к программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на соответствующий финансовый год.

"В рамках проводимой работы за последние шесть лет (2017-2022 годах) были приняты решения о включении 23 наиболее широко применяемых методов ВМП в перечень включенных в базовую программу ОМС, что повышает доступность применения данных методов для граждан", - заявил замминистра.

Кроме того, по его словам, расширяется перечень видов ВМП, не включенных в базовую программу ОМС, за счет включения в него новых ресурсоемких методов лечения, в основном по наиболее востребованным профилям, таким как "гематология", "онкология", "травматология и ортопедия", "нейрохирургия".