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Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Учебные заведения России начнут работу в очном режиме с 1 сентября, все требования Роспотребнадзора будут соблюдаться, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что в начале учебного года ученики пятых-девятых классов пройдут тестирование для выявления возможных пробелов в знаниях. "Все мы видели, в каких непростых условиях завершался предыдущий учебный год. Нам важно точно понять, как произошедшее отразилось на уровне знаний школьников", - пояснил Кравцов.

В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил на совещании, что учебный год в российских вузах стартует как обычно 1 сентября, но студентов-иностранцев допустят к занятиям только после двухнедельного карантина с проведением обследования на коронавирус.

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Он добавил, что "особое внимание будет уделено подготовке студенческих общежитий и организаций питания для студентов и преподавателей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадздора".

"В абсолютном большинстве вузов планируем 1 сентября учебный год в традиционном формате при соблюдении мер санитарной безопасности. В частности, с сентября в вузах станет обязательным ношение масок", - заявил глава Минобрнауки, уточнив, что маски можно будет не использовать на занятиях творческой направленности и на лекциях.

Занятия физкультурой, по его словам, будут проходить преимущественно на свежем воздухе, а в помещениях вузов будет регулярно проводиться дезинфекция воздуха, студентам будут мерять температуру.

Как заявил Фальков, студенты с хроническими заболеваниями смогут перейти на индивидуальные планы, а работникам, входящим в группы риска, позволят работать дистанционно.

Минпросвещения РФ

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