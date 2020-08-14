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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:01Заразились
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Министр просвещения напомнил о запрете массовых мероприятий в школах до января

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, в школах массовые мероприятия запрещены до января 2021 года и сослался на рекомендации Роспотребнадзора, выпущенные 3 июля. Он сказал это в эфире телеканала "Россия 24".

Пандемия коронавируса

Министр допустил, что новые правила могут быть скорректированы, но это не должно отразиться на учебном процессе.

Одновременно он сказал, что от традиционных линеек 1 сентября школы не откажутся, однако их проведут с учетом противоэпидемческих требований.

Ранее министр заявлял, что власти не отказываются от традиционных линеек, однако школам "нужно будет обеспечить необходимые условия", чтобы они были безопасными для учителей и учеников.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно заявил, что в московских школах линеек на 1 сентября не будет.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 14 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Кравцов Минпросвещения коронавирус Москва

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