Дело возбуждено по факту загрязнения нефтепродуктами реки Селемджа в Приамурье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Работы по очистке реки Селемджа от нефтепродуктов в Амурской области завершены, по факту загрязнения крупного притока Зеи возбуждено уголовное дело.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 246 УК РФ - нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей - лишение свободы сроком до пяти лет", - сообщили агентству "Интерфакс" в региональном следственном управлении.

В свою очередь прокуратура области установила, что в бюджете Селемджинского района на 2020 год не было предусмотрено достаточное финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"На выполнение указанных мероприятий было предусмотрено 500 тыс. рублей, что недостаточно для обеспечения финансовой потребности на предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий", - отметили в прокуратуре.

По данным Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора, взятые в момент обнаружения пленки на реке пробы воды показали превышение концентрации нефтепродуктов в месте сброса более чем в 2 тысячи раз, превышение фактической концентрации взвешенных веществ над ее фоновой в Селемдже - в 29 раз.

"Проводится проверка в отношении ООО "ВВП", имеющего лицензию на поиск и разведку месторождения на данном участке. По результатам внеплановой выездной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) юридического лица и приняты меры административного характера.

В настоящее время нефтяных пятен на акватории реки Селемджа не наблюдается, в отобранных пробах воды содержание нефтепродуктов не превышает предельно-допустимую концентрацию.

Как сообщалось, загрязнение реки Селемджа было выявлено в конце июля в районе поселка Экимчан. Поиски источника загрязнения осложнялись тем, что нефтепродукты поступают в реку не по поверхности, а через грунт. Изначально под подозрение попала технологическая дамба на берегу. Для сбора нефтепродуктов спасатели выставили на реке боновые заграждения.

Лицензия на земельный участок, который стал источником загрязнения реки, выдана золотодобывающей компании ООО "ВВП" для геологического изучения, поиска и оценки месторождений полезных ископаемых.