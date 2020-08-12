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Для жителя Татарстана запросили 14 лет по делу о насилии над ребенком

Ранее мужчина уже был оправдан – суд счел возможным случайное нанесение травм 1,5-годовалой девочке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Представитель гособвинения на прениях в Бугульминском районном суде Татарстана в среду по делу о сексуальном насилии над полуторагодовалой девочкой запросил для ее отца наказание в виде 14 лет колонии. ОРб этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры республики Руслан Галиев.

"Государственный обвинитель предложил суду признать мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказал Галиев.

В октябре 2019 года приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии.

В апреле 2020 года Бугульминский райсуд оправдал 27-летнего отца, не найдя в его действиях состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Оправдательный приговор суд мотивировал отсутствием в материалах дела доказательств наличия у подсудимого прямого умысла.

Впоследствии Верховный суд Татарстана отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в другом составе суда.

По мнению прокуратуры, подобные травмы невозможно нанести случайно, поэтому подсудимый действовал с прямым умыслом.

Со своей стороны, защита заявляла, что травмы ребенку были причинены по неосторожности, из-за неаккуратно проведенных гигиенических процедур.

Татарстан

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