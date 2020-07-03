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Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком

Суд отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы по делу о насилии над ребенком
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана в пятницу отменил оправдательный приговор суда первой инстанции жителю Бугульмы Сергею Кукушкину, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.

"Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение. Таким образом, апелляционное представление прокуратуры удовлетворено", - сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Ранее Татарстанская прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя, обвиняемого в насилии над полуторагодовалой дочерью.

По информации ведомства, в конце октября 2019 года врачи скорой помощи, приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы, обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии.

Приговором Бугульминского районного суда от 13 апреля 2020 года мужчина был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) в связи с отсутствием состава преступления.

Суд счел не доказанной вину мужчины за отсутствием в материалах дела доказательств прямого умысла подсудимого. Государственное обвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке.

По мнению прокуратуры, подсудимый действовал с прямым умыслом, так как подобные специфичные травмы невозможно нанести случайно.

При этом защита Кукушкина утверждает, что травмы ребенок получил по неосторожности из-за неаккуратно проведенных гигиенических процедур. В то же время выдержки из решения суда первой инстанции, которые имеются в распоряжении "Интерфакса", говорят об обратном.

Татарстан Бугульма

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