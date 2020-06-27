Обжаловано решение суда Татарстана, оправдавшего насильника 1,5-годовалой дочери

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бугульминский районный суд (Татарстан) оправдал местного жителя, обвиняемого в насилии над полуторагодовалой дочерью.

Татарстанская прокуратура обжаловала решение суда, сообщает ее пресс-служба.

"Суд счел недоказанной виновность мужчины, мотивируя это решение отсутствием в материалах дела доказательств наличия у подсудимого прямого умысла. Государственное обвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

В конце октября 2019 года приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии.

Приговором Бугульминского районного суда от 13 апреля 2020 года мужчина был оправдан по обвинению в "насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" в связи с отсутствием состава преступления.

"По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом и данные травмы невозможно нанести случайно", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что здоровью ребёнка нанесен вред, однако оценка этому обстоятельству судом не дана.