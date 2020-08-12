Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке

РФПИ и Центр имени Гамалеи/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о распространении российской вакцины от коронавируса в Бразилии и других странах Латинской Америки.

"В рамках подписанного стратегического соглашения о сотрудничестве РФПИ совместно с фармацевтическими предприятиями штата Парана организует производство вакцины "Спутник V" и ее дистрибуцию в Бразилии и других странах Латинской Америки", - говорится в сообщении РФПИ в среду.

В ближайшее время РФПИ и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовы предоставить Технологическому институту штата Парана (Tecpar) результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы ее производства, отмечают в РФПИ.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве РФ заявляют, что вакцина безопасна. Путин сообщил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.