Что случилось этой ночью: четверг, 13 августа

Йеменские военные в московском посольстве, смерть задержанного в Гомеле, несогласованная акция возле белорусского посольства в Москве

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Йеменские военные ворвались в посольство республики в Москве. По данным источника, поводом для силового проникновения в здание дипмиссии стал отказ йеменских властей вернуть офицеров на родину после окончания ими курсов военной академии из-за пандемии коронавируса.

- В Гомеле скончался 25-летний задержанный. Он умер в госпитале, куда его доставили 9 августа из автозака.

- Лауреат Нобелевской премии Алексиевич призвала Лукашенко к отставке. "Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала журналист Светлана Калинкина: "Уйди красиво!"... Но не выйдет уже, кровь пролилась", - сказала писательница в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

- Полицейские пресекли несогласованную акцию возле белорусского посольства в Москве. Силовики оттеснили людей на Маросейке, выступающих против итогов президентских выборов в республике, и выставили оцепление, а также вызвали сотрудников ГБУ "Жилищник" для уборки цветов, плакатов и свечей.

- Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке. Об этом договорились Российский фонд прямых инвестиций и бразильский штат Парана. Российский НИЦ им. Гамалеи и РФПИ передадут второй стороне результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы ее производства.

- Спутниковые снимки показали повреждения ядерного объекта КНДР. Эксперты заявили, что вода "достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы" на ядерном комплексе.