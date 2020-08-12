Российскую вакцину от коронавируса начнут выпускать в ближайшие две недели

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Первая партия российской вакцины от коронавируса будет выпущена в течение двух недель, первыми их получат люди из групп риска, сообщил на пресс-конференции в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня идет контроль качества. В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препарата, будут поступать для (вакцинации) медиков групп риска", - сказал министр.

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

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