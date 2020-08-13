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Директор судзавода "Калашникова" умер после заражения коронавирусом

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел" (входит в ГК "Калашников") Вадим Собко скончался 13 августа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает концерн "Калашников".

"Врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось", - отмечается в сообщении. Собко было 49 лет. Он возглавил АО "Судостроительный завод "Вымпел" в марте текущего года.

Собко работал в судостроении с 2004 года. Трудился в ООО "Светловский судоремонт" (Калининградская область), на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе (Якутия) и Волгоградском судостроительном заводе. Был директором по производству судостроительного завода "Янтарь" (Калининград) и судоремонтного завода "33 СРЗ" (Балтийск). До прихода в "Калашников" возглавлял Жатайскую судоверфь (Якутия).

АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область) специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

Хроника 09 января – 13 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Вымпел Калашников Рыбинск Ярославская область Коронавирус

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