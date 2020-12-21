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ОСК купила у владельцев "Калашникова" 83% судозавода "Вымпел"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приобрело 82,88% акций АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область, ранее входил в ГК "Калашников"), следует из материалов ОСК. Сделка была оформлена 18 декабря, ее подробности не уточняются.

"Коммерсантъ" в ноябре писал, что группа "Калашников" может продать верфь ОСК за рубль.

После приобретения рыбинского завода ОСК не исключала выхода на рынок строительства малотоннажных судов.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

ОСК Калашников Вымпел Рыбинск

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