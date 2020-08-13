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На ТЭЦ "РусАла" в Ачинске случился пожар

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Ачинске в одном из цехов ТЭЦ "РусАЛа" произошел пожар. там загорелась отделка градирни на площади 280 квадратных метров, сообщили в управлении МЧС по Красноярскому краю. Позднее там сообщили, что пожар ликвидирован.

В тушении участовали 27 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС.

В пресс-службе АО "РусАл Ачинск" "Интерфаксу" заявили, что загорелись конструкции внутри здания градири (охладителя), на прозводственные процесси и на тепло- и водоснабжение Ачинска пожар не повлиял. Причины возгорания выяснит комиссия.

"РусАл Ачинск" - крупнейший производитель глинозема в России.

Ачинск МЧС Красноярский край РусАЛ

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