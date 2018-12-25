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Братский алюминиевый завод "РусАла" подал иск к "Юнипро" из-за ситуации с Березовской ГРЭС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод" подало иск к ПАО "Юнипро", АО "Системный оператор", ассоциации "Совет рынка" и АО "Администратор торговой системы", следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано 20 декабря. Компания требует с ответчиков 174,3 млн руб. Других подробностей в карточке дела пока не приводится. Первое заседание по иску назначено на 5 февраля 2019 г.

Представитель "РусАла" пока отказался комментировать иск. "Интерфакс" ожидает комментарии других сторон.

Летом представители "Юнипро" рассказывали журналистам, что компания получила от Братского алюминиевого завода досудебную претензию о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ) с Березовской ГРЭС "Юнипро" и возмещении убытков в размере 174 млн руб.

В конце января 2018 г. ФАС признала "Юнипро" и "Системного оператора" виновными в нарушении закона о конкуренции. Комиссия ФАС посчитала, что "Системный оператор" ненадлежащим образом осуществлял мониторинг состояния генерирующего оборудования Березовской ГРЭС после аварии на третьем энергоблоке в феврале 2016 г. и не провел его тестирование до истечения 180 дней после аварии, что привело к ущемлению интересов потребителей оптового рынка во второй ценовой зоне (Сибирь).

"Юнипро" и "Системный оператор" оспаривали решение ведомства. Летом суд принял решение в пользу ФАС в рамках соответствующего дела. Но в ходе рассмотрения апелляции стороны смогли прийти к мировому соглашению, которое было утверждено судом в середине декабря.

Как писал "Коммерсантъ", в мировом соглашении "Юнипро" была готова признать, что, пользуясь доминирующим положением во второй ценовой зоне оптового энергорынка (Сибирь), отказалась от тестирования оборудования "в разумный срок", в результате чего потребители были вынуждены переплачивать за мощность "с августа по октябрь 2016 года". Компания также была готова отказаться от оспаривания решения и штрафа, наложенного ФАС. В обмен "Юнипро" просила ФАС признать, что пожар не привел к утрате основного оборудования, соответственно, не изменилась и мощность третьего блока. Принципиальным для генкомпании является и признание того, что ремонтные работы на ГРЭС велись без остановок с февраля 2016 года до подписания мировой.

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Теги: РусАл, Юнипро, Березовская ГРЭС

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