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Несовершеннолетняя дочь губернатора заработала за год в два раза больше отца

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала доход в 10 млн рублей, тогда как ее отец за 2019 год получил только 4,309 млн рублей дохода.

У девочки в пользовании указаны три квартиры, нежилое помещение 2,2 кв. м и машиноместо 16,7 кв. м. У губернатора в пользовании квартира площадью 205,1 кв. м, недвижимостью и машинами он не владеет.

Жена Любимова в минувшем году задекларировала доход в 1,845 млн рублей. У нее в индивидуальной собственности квартира 92 кв. м и в общей долевой собственности одна четвертая часть квартиры площадью 70,6 кв. м и Audi Q7.

Годовой доход несовершеннолетней дочери Любимова сложился из денег, полученных от продажи принадлежащей ей недвижимости, которая была указана в декларации за 2018 год, объяснил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

В декларации за 2018 год указаны доходы двух несовершеннолетних детей чиновника. Один из них задекларировал доход в 8 млн рублей и оба ребенка указали недвижимость, которая у них имеется в собственности.

Рязанская область Николай Любимов

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