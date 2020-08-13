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Москва заявила о внешнем вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

РФ была и остается союзником и другом Белоруссии, заверила Мария Захарова

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Москве обеспокоены массовыми беспорядками в Белоруссии и усматривают вмешательство во внутреннюю ситуацию в стране извне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушениям общественного порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - сказала она в четверг в ходе онлайн-брифинга.

По словам дипломата, "на этом фоне мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти". "Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - сказала Захарова.

Как подчеркнула дипломат, "применение подобных методов мы неоднократно видели в других странах". "Со своей стороны, призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Москва подтверждает "заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии" и рассчитывает, что "в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло".

Захарова в ходе брифинга также подчеркнула, что Россия "была и остается надежным союзником и другом Белоруссии и братского белорусского народа". "Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал", - отметила представитель МИД РФ.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, столкновения манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Общее количество задержанных к утру четверга достигло 6,7 тыс. человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы.

Министерство внутренних дел Белоруссии в четверг сообщило, что за время протестных акций пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Следственный комитет Белоруссии в свою очередь заявил, что массовые акции протеста в стране происходят не спонтанно, их координируют "специально обученные лица".

МИД РФ Мария Захарова Белоруссия

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