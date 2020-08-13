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Коллективы белорусских театров потребовали пересмотра итогов выборов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Актеры и другие сотрудники белорусских театров выступили против зверств силовых структур, а также потребовали пересмотреть итоги президентских выборов.

Коллектив Белорусского театра кукол записал видеообращение к власти и силовикам.

"Власть начала войну против народа Беларуси. Делать вид, что мы ничего не видим и ничего не понимаем, мы не можем. И не хотим. Мы, коллектив Белорусского государственного театра кукол, заявляем: мы требуем пересмотреть официально объявленные результаты президентских выборов. Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам", - говорится в обращении.

Авторы обращения потребовали также "прекратить ложь на государственном телевидении, освободить политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных акций протеста" и призвали силовиков, приносивших присягу народу, "выполнять свои прямые функции и защищать свой народ".

Похожее видеообращение записал коллектив Национального театра имени Янки Купалы.

Коллектив Могилевского областного драматического театра написал письмо в поддержку задержанного театрального режиссера Владимира Петровича.

Сотрудники Гродненского облдрамтеатра написали открытое письмо, в котором призвали власти организовать открытый подсчет голосов избирателей и выпустить задержанных во время протестов.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против фальсификаций на президентских выборах, они сопровождаются столкновениями с милицией, массовыми задержаниями и насилием. По вечерам протестующие пытаются перекрывать улицы в городах, днем женщины в белом выходят и встают в "цепочки солидарности". С 13 августа в стране началась волна митингов на предприятиях.

Акции против насилия в Минске

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Минск Белоруссия Белорусский театр кукол Национальный театр Янки Купалы Могилевский областной драмтеатр

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