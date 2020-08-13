Суд в Петербурге отменил штраф женщине-курьеру за нарушение COVID-запретов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга прекратил административное дело в отношении местной жительницы Алины Кадомцевой, оштрафованной в апреле за нарушение коронавирусных ограничений, сообщил в четверг адвокат Александр Передрук.

"После повторного рассмотрения суд первой инстанции прекратил производство по делу ввиду отсутствия в ее (Кадомцевой - ИФ) действиях состава административного правонарушения", - написал Передрук в фейсбуке.

Как сообщалось, 15 апреля Кадомцева была оштрафована на 8 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства (по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Согласно протоколу об административном правонарушении, 9 апреля Кадомцева находилась в Приморском парке Победы. На суде женщина вину признала частично, пояснив, что лишилась работы и вынуждена была устроиться на подработку курьером. По ее словам, выполняя заказ, она прошла через парк, но о запрете на посещение не знала, соответствующих предупреждений не заметила. 9 июня городской суд отменил постановление первой инстанции и отправил дело на пересмотр.

В соответствии с постановлением правительства Петербурга №121 "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" посещение установленных документом парков, садов, скверов было запрещено. Запрет сняли с 28 июня.

С апреля по июль в северной столице было обжаловано лишь 23 наказания за нарушение коронавирусных ограничений из почти 1,9 тыс. назначенных. В 15 случаях решения первой инстанции были отменены, материалы направлены на пересмотр в суды первой инстанции.