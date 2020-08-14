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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
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Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии превысило 21 миллион

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире суммарно выявлено 21 062 252 заразившихся, сообщил в ночь на пятницу портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, от связанных с коронавирусом заболеваний во всем мире жертвами инфекции стали 752 565 человек, излечились 13,89 миллиона.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 96,5.

Как сообщает Worldometer, в США от коронавируса скончались 170 337 человек (514 на 1 млн жителей), Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу инфицированных с начала распространения инфекции – зарегистрировано 5 413 693 случая заражения.

коронавирус COVID-19

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