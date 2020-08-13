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Число фигурантов дела о террористической ячейке в колонии выросло до 43

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - По уголовному делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 в Калмыкии проходит уже 43 фигуранта, сообщили в СКР. 17 июля в СК объявили, что фигурантом дела стал начальник колонии.

13 августа следователи управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу при поддержке ФСБ и МВД в Петербурге задержали подозреваемого активного участника этого террористического сообщества. Раньше он сидел в ИК-2. Следственные действия с ним проведут в Ессентуках.

7 и 10 августа следователи того же управления задержали еще двух подозреваемых, которые только освободились из колонии. Один из них арестован.

Дело одного из подозреваемых участников террористического сообщества Михаила Жигунова в июле 2020 года поступило в суд.

Следствие считает, что не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший срок за оборот оружия, создал в ИК-2 террористическое сообщество. За шесть лет в него вступило больше ста заключенных, а руководство колонии им помогало за деньги.

Гасанов вышел на свободу в 2015 году, вернулся в Дагестан и объявил себя амиром. В мае 2015 года его убили при попытке напасть на силовиков в Хасавюрте.

ИК-2 Калмыкия Шахбан Гасанов Дагестан Петербург Ессентуки СКР ФСБ ФСИН

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