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Начальника колонии задержали по делу о террористическом сообществе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Калмыкии начальника исправительной колнии №2 Павла Батаева задержали по подозрению в причастности к пособничеству руководству террористическим сообществом, сообщил СКР. В его отношении возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2013 году Шахбан Гасанов из Дагестана, который отбывал в ИК-2 срок за незаконный оборот оружия, "в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма создал на территории указанной колонии террористическое сообщество". После освобождения в 2015 году он объявил себя амиром - руководителем незаконного вооруженного формирования - и был убит 31 марта 2015 года при штурме дома в Хасавюрте.

В сообщество Гасанова в колонии с середины 2013 года по 16 декабря 2019 года вступили больше ста заключенных, установило следствие. Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев за деньги помогали руководителям сообщества и в результе в колонию проносили "мобильные телефоны, планшеты, запрещенную экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций" и другие запрещенные предметы и вещества. Участников сообщества заранее информировали о планируемыхобысках и досмотрах, говорится в пресс-релизе.

Цамаев уже арестован по другому уголовному делу.

Теперь на Батаева и Цамаева СКР возбудил уголовные дела по статьям о пособничестве руководству террористическим сообществом, а на Цамаева - еще и о получении взяток в крупном и значительном размере.

Калмыкия ФСИН ФСБ СКР Дагестан Шахбан Гасанов Павел Батаев Хасавюрт

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