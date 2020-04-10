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Туристы смогут вернуть деньги за путевки из фондов туроператоров не раньше декабря

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россиянам придется ждать около восьми месяцев возврата денег из фондов персональной ответственности туроператоров за зарубежные туры, отмененные из-за коронавируса, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Пандемия коронавируса

Как сообщалось, правительство 8 апреля утвердило правила возврата туристам средств за аннулированные туры за рубеж из фондов персональной ответственности туроператоров. В соответствии с документом, компании должны в срок до 15 апреля подать уведомление в ассоциацию "Турпомощь" о том, что они планируют использовать свои фонды для выплат туристам.

"С даты подачи уведомления туроператору дается шесть месяцев на составление реестра требований, то есть списка туристов, которым нужно вернуть деньги за отмененные туры. Подать документы до истечения этого срока, чтобы побыстрее вернуть туристам деньги, невозможно, даже если все документы будут готовы раньше. Затем в течение 60 рабочих дней со дня поступления документов ассоциация "Турпомощь" перечислит денежные средства из фонда туроператора на счет в банке, указанный туристом", - сказала Тюрина.

В результате, по ее словам, турист получит деньги не раньше, чем через восемь месяцев после подачи туроператором уведомления в "Турпомощь", то есть не раньше декабря 2020 года. Кроме того, как напомнила Тюрина, общий объем средств, указанный в реестре туроператора, не может превышать размер его фонда.

"Если средств не хватит на все выплаты, то турист может получить только часть стоимости путевки. В результате получается, что перенести тур выгодней, чем пытаться получить деньги из фондов персональной ответственности. В этом случае время ожидания может оказаться меньше, а в деньгах клиенты не потеряют, так как туроператоры сейчас предлагают переносить даты вылетов без доплат", - подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

В марте Тюрина также говорила, что туристам в условиях пандемии коронавируса стоит переносить оплаченные туры, а не требовать за них деньги прямо сейчас. "Мы понимаем, что люди, у которых сорвались поездки, хотят немедленно вернуть свои деньги. Но проблема в том, что лишь в редчайших случаях туроператоры могут сделать это сразу. Чаще всего они уже перевели деньги поставщикам - авиакомпаниям, отелям, транспортным фирмам и получить их обратно не просто", - объясняла она.

Ирина Тюрина РСТ Турпомощь

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