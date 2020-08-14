В TUI Россия спрогнозировали уход с рынка 30% турагентств

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - После карантина не открылись примерно 20% российских турагентств, а к концу года с рынка уйдут около 30% туристических компаний, считает гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

TUI Россия поддерживает свои агентства. "Мы им сделали каникулы по роялти: то есть, где-то они нам не платят, где-то мы пошли навстречу по агентским комиссиям. Но не все агентства, а только хорошие - тех, кто выполнял планы по продажам", - добавил он.

По его оценке, у многих агентств возникли кассовые разрывы, которые нужно закрывать.

"В отношении агентств, у которых нет спонсоров, особенно в регионах, ожидания у меня, скорее, пессимистичные. Я опасаюсь, что многие агентства могли брать деньги клиентов, не платить операторам, как-то на эти деньги жить, а теперь их надо отрабатывать. Это несет в себе кассовый разрыв, из которого не все смогут выкрутиться. Что касается Москвы, то здесь, мне кажется, был переизбыток турагентств, и сложившаяся ситуация, наоборот, подчистит рынок", - считает Демура.

Рынок туроператоров ждет укрупнение: "Более сильные подожмут под себя более слабых". "То есть, думаю, к концу всей этой ситуации мы будем наблюдать некую более выраженную олигополию, когда будет два-три мощных оператора, потом некая тоненькая прослоечка под ними - своеобразная вторая лига. И дальше очень фрагментированный, разрозненный рынок", - сказал топ-менеджер.

По его прогнозу, всего на рынке останутся четыре-пять крупных туроператоров, контролирующие 90% рынка.

"Нишевые маленькие операторы останутся в том случае, если у них есть специализация: медицинский туризм, лакшери, образование, приключения, недвижимость. И если они лучшие в этом деле", - добавил эксперт.