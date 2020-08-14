Роман Абрамович вложил $20 млн в создание игр

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Игровая компания 110 Industries сообщила, что привекла $20 млн от инвестиционной компании Романа Абрамовича Norma Investment, GEM Capital и кинопродюсера Сергея Корнихина, пишут "Ведомости".

Газета называет вложение в 110 Industries одной из первых первых известных инвестиций Абрамовича в игровую индустрию.

Большая часть привлеченной суммы пойдет на разработку конкретных игр, сообщил со-основатель 110 Industries Антон Полетаев. По словам Корнихина, основные инвестиции будут направлены на разработку первой игры "Wanted: dead" в обмен на часть прав и часть будущих доходов от нее. Эту игру компания планирует выпустить в 2022 году, ее бюджет Полетаев не раскрыл. Ее разработкой по заказу 110 Industries занимается известная японская игровая студия, ее название Полетаев не указал.

Компания 110 Industries была создана Полетаевым и Сергеем Колобашкиным в 2017 году. На старте она получила $3 млн от основателей, после этого привлекла еще $1,1 млн от частных инвесторов, рассказал Полетаев.

По словам Корнихина, компания сама не создает игры, но работает фактически как продюсерский центр: придумывает сценарий, прорабатывает образы персонажей, а затем нанимает стороннюю студию для непосредственной разработки. Стратегия 110 Industries – привлекать для создания игр топовые иностранные студии, добавил Полетаев. Компания планирует выпускать одиночные игры премиального сегмента для консолей и стриминговых игровых сервисов.

Norma Investments – одна из инвестиционных компаний Абрамовича, через нее он, в частности, вкладывал деньги в блокчейн-проект Павла Дурова TON.