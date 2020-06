SEC официально подвела итоги ICO TON Дурова

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEС) объявила условия внесудебного соглашения с Telegram Group Inc. Павла Дурова и ее дочерней структурой TON Issuer Inc., чье первичное размещение токенов (ICO) стало причиной иска регулятора.

В ICO участвовали многие крупные предприниматели, включая Романа Абрамовича, основателя Qiwi Сергея Солонина, экс-совладельца "Вимм-Билль-Данна" Давида Якобашвили, сооснователя инвесткомпании DST Юрия Мильнера. В минувшем октябре SEC подала в суд Манхеттена иск с целью приостановить незарегистрированное ICO, за счет которого на тот момент было привлечено уже более $1,7 миллиарда средств инвесторов. В иске говорилось, что Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. в январе 2018 года начали привлекать капитал для запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). Ответчики продали около 2,9 миллиарда токенов под названием Gram 171 покупателям по всему миру, в том числе более миллиарда токенов 39 инвесторам в США. Telegram обещал инвесторам предоставить им доступ к токенам не позднее 31 октября. В нарушение закона о ценных бумагах Telegram не зарегистрировал предложение токенов, заявила SEC.

Для урегулирования претензий ответчики согласились выплатить штраф в размере $18,5 миллиона и вернуть инвесторам $1,224 миллиарда, говорится в сообщении SEC, опубликованном в пятницу.

В рамках соглашения с властями, на которое пошла Telegram Inc., она обязалась не только выплатить штраф и вернуть деньги инвесторам, но и сообщать SEC в будущем о намерении размещать на рынке какие-либо цифровые активы.

SEC неоднократно заявляла, что эмитенты не имеют права обходить требования закона о ценных бумагах, обозначая свой продукт как "криптовалюту" или "цифровой токен". Telegram же хотел получить преимущества публичного размещения, не соблюдая требования о раскрытии информации, призванные защитить инвесторов.

Павел Дуров сообщил о выплате более $1,2 миллиарда инвесторам TON в четверг.

"К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON согласно запланированным срокам из-за судебного запрета, поэтому нам пришлось вернуть покупателям оставшиеся средства – в соответствии с контрактными обязательствами. Так как продолжение судебного разбирательства выглядит малозначительным, мы приветствуем возможность завершить его без признания и отрицания ответственности. Сегодняшнее соглашение подтверждает наше обязательство выплатить оставшиеся средства покупателям по условиям соглашений о покупке", – написал Дуров.