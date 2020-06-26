Telegram выплатил инвесторам более $1,2 млрд из-за невозможности запуска платформы TON

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Telegram выплатил инвесторам Telegram Open Network (TON) более $1,2 млрд из-за невозможности запустить блокчейн-платформу в связи с запретом властей США, сообщил Павел Дуров в своем официальном канале.

"К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON согласно запланированным срокам из-за судебного запрета, поэтому нам пришлось вернуть покупателям оставшиеся средства - в соответствии с контрактными обязательствами. Так как продолжение судебного разбирательства выглядит малозначительным, мы приветствуем возможность завершить его без признания и отрицания ответственности", - отметил Дуров.

"Сегодняшнее соглашение подтверждает наше обязательство выплатить оставшиеся средства покупателям по условиям соглашений о покупке. Мы уже выплатили более $1,2 млрд - напрямую и в форме займов", - написал предприниматель.

В мае Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON. Решение связано с конфликтом с властями США, которые приостановили выпуск токенов Gram на базе платформы, посчитав, что их продажу необходимо было регистрировать как ICO. Также власти Штатов запретили продавать Gram и за пределами страны, объяснив это тем, что американцы могут получить доступ к токенам через третьи страны.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая в октябре 2019 года инициировала судебное разбирательство, Дуров привлек порядка $1,7 млрд от инвесторов. После этого запуск платформы постоянно откладывался: сначала на конец 2020 г., после - на 2021 г., писали российские СМИ.

Ранее в числе инвесторов проекта Дурова назывались глава Qiwi Сергей Солонин, фонд TMT Investments, миллиардер Роман Абрамович, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили и сооснователь инвесткомпании DST Юрий Мильнер.