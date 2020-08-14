Володин поручил продолжить проверку депутатов на предмет иностранного гражданства

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил продолжить проверку возможного наличия иностранного гражданства у депутатов, сообщила в пятницу пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Отмечается, что Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ - МИД, МВД, ФСБ и СВР.

Данное поручение дано по итогам рассмотрения доклада председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и главы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршбы.

Ранее им было поручено запросить в Центральной избирательной комиссии России данные о наличии или отсутствии иностранного гражданства у некоторых депутатов Госдумы.

"Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы", - сообщил Володин.

О подозрениях, что у 14 депутатов есть иностранное гражданство или вид на жительство, говорил депутат Денис Парфенов. В обращении в ЦИК с просьбой о проведении проверки упоминались, в частности, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Роднина и первый зампред Госдумы Александр Жуков.

В конце июля глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на момент регистрации кандидатами в 2016 году ни один депутат Госдумы седьмого созыва не имел второго гражданства, а дальнейшая проверка не входит в компетенцию Центризбиркома.