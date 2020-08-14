Володин поручил продолжить проверку депутатов на предмет иностранного гражданства
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил продолжить проверку возможного наличия иностранного гражданства у депутатов, сообщила в пятницу пресс-служба нижней палаты парламента РФ.
Отмечается, что Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку и направить запросы в уполномоченные органы РФ - МИД, МВД, ФСБ и СВР.
Данное поручение дано по итогам рассмотрения доклада председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и главы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршбы.
Ранее им было поручено запросить в Центральной избирательной комиссии России данные о наличии или отсутствии иностранного гражданства у некоторых депутатов Госдумы.
"Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы", - сообщил Володин.
О подозрениях, что у 14 депутатов есть иностранное гражданство или вид на жительство, говорил депутат Денис Парфенов. В обращении в ЦИК с просьбой о проведении проверки упоминались, в частности, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Роднина и первый зампред Госдумы Александр Жуков.
В конце июля глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на момент регистрации кандидатами в 2016 году ни один депутат Госдумы седьмого созыва не имел второго гражданства, а дальнейшая проверка не входит в компетенцию Центризбиркома.
Ограничения для парламентариев
В соответствии с нормами Конституции, а также согласно закону "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы", гражданин России, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства, не может быть депутатом или сенатором.
Парламентариям также запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ.