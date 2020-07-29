ЦИК попросили проверить гражданство депутатов Жукова и Родниной

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Роднина Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В ЦИК РФ отправлено обращение о проверке на наличие иностранного гражданства ряда депутатов, заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба. Речь идет о тех людях, на которых ранее указывал депутат Денис Парфенов.

"Обращение за двумя подписями - Василия Пискарева и моей. Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК - мне не известно. Речь идет о депутатах, о которых в прессе говорится и о которых сказал депутат Парфенов", - сказал Аршба "Интерфаксу".

"В том числе среди "имеющих двойное-тройное гражданство" - и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других", - отметил Аршба, говоря о заявлениях депутата Парфенова.

Всего в запросе Парфенова о проверке двойного гражданства значится 14 депутатов Госдумы, следует из документа, имеющегося в распоряжении "Интерфакса".

В свою очередь Аршба добавил, что глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов направил Парфенову обращение с требованием представить доказательства наличия у депутатов иностранного гражданства и "оставляет за собой право в случае их отсутствия обратиться в суд".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у Центризбиркома РФ информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы.