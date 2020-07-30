Памфилова заявила об отсутствии данных об иностранцах в Госдуме седьмого созыва

Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва на момент регистрации кандидатами в 2016 году не имел второго гражданства, дальнейшая проверка наличия или отсутствия второго паспорта не входит в компетенцию Центризбиркома, сообщила "Интерфаксу" в четверг глава ЦИК Элла Памфилова.

29 июля председатель думской комиссии по контролю за за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба сообщил, что попросил ЦИК проверить 14 депутатов на наличие у них иностранного гражданства. В их числе он назвал Ирину Роднину, Вячеслава Фетисова и Александра Жукова.

"При всем уважении к Государственной думе мы можем только поделиться информацией, которую собирали в 2016 году при регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что ЦИК сам не проводит проверок даже в период предвыборной компании.

"У нас нет возможности самостоятельно проверять кандидатов, мы при регистрации отправляем запросы в Федеральную налоговую службу, Центробанк, миграционную службу МВД на предмет выполнения соискателями депутатских кресел требований закона, - добавила глава комиссии. - ЦИК эти сведения собирает, обобщаем, и на основе сводных данных принимает решение (о регистрации)".

По ее словам, основная ответственность за достоверность предоставленных сведений лежит на самом кандидате, а ЦИК исходит из презумпции доверия. Если гражданина допустили к выборам, значит, на момент регистрации у ЦИК не было информации о наличии у него второго гражданства.

"Что произошло в дальнейшие четыре года - мы не можем знать, у нас нет ни возможностей, ни полномочий, и это не входит в нашу компетенцию, проверка уже действующих депутатов", - объяснила Памфилова.

О подозрениях, что у 14 депутатов есть иностранное гражданство или вид на жительство, говорил депутат Денис Парфенов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции и комиссии по контролю за достоверностью доходов запросить у ЦИК информацию о возможном наличии у депутатов второго гражданства.