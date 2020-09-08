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"ВСМПО-Ависма" предъявила экс-гендиректору Воеводину иск на 4 млрд рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Корпорация "ВСМПО-Ависма" подала к своему бывшему гендиректору Михаилу Воеводину иск о компенсации ущерба на сумму 4,07 млрд рублей, следует из данных картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Иск был зарегистрирован 4 сентября.

Воеводин руководил корпорацией больше десяти лет, с 2009 года и до мая 2020 года. Пост он оставил досрочно. В августе он стал фигурантом уголовного дела.

Ранее сообщалось, что против бывшего гендиректора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Воеводина, возглавлявшего корпорацию более 10 лет, возбуждено уголовное дело. В конце августа в ГУ МВД Свердловской области заявили, что в июле было возбуждено дело о хищении активов "ВСМПО-Ависмы" в особо крупном размере.

В середине апреля 2020 года корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Компания ввела в состав руководства новых топ-менеджеров и специалистов по антикризисному управлению.

"ВСМПО-Ависма" - основной поставщик титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

Ростех ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин Свердловская область

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