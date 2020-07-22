СК проверит органы опеки после падения ребенка из окна в Подмосковье

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы ГСУ СК по Московской области проверяют действия органов опеки в связи с падением во вторник из окна квартиры на четвертом этаже в Подольск ребенка, сообщает ведомство.

В сообщении ведомства со ссылкой на СМИ сказано, что ребенку не впервые угрожала опасность из-за недосмотра родителей.

"После первого случая мать мальчика была привлечена к административной ответственности и поставлена на учет. В этой связи следственными органами ГСУ СК по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту возможной халатности со стороны органов опеки", - говорится в сообщении.

Также следствие ходатайствует о передаче из органов полиции в следственный отдел материала проверки в отношении матери ребенка по факту ненадлежащего исполнения ей обязанностей по воспитанию.

Ранее в СМИ появилось видео с висящим за окном квартиры на четвертом этаже мальчиком. Ребенка удалось спасти благодаря усилиям рабочих, которые растянули под ним тент из подручных материалов.

Мальчик был доставлен в больницу, его здоровью ничто не угрожает, добавляют в СК.

В связи с этим фактом прокуратура Московской области также организовала проверку.

"Подольская городская прокуратура проверит причины и условия произошедшего. В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.

Ход проверки поставлен в аппарате прокуратуры области на контроль.