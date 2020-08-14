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ЦИК призвал избиркомы не браковать подписи избирателей из-за плохого почерка

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Спорные ситуации с неразборчивыми собственноручными подписями избирателей в подписных листах должны решаться в пользу кандидатов, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. Она сказала это в Челябинске на окружном совещании по вопросам законности выборов.

Перед выборами 13 сентября изменилась процедура сбора подписей. Теперь избиратели должны вписывать свое имя, подпись и дату собственноручно.

"Это уже внесло новации в практику, мы видим ряд жалоб, когда из-за неразборчивости почерка бракуются подписи", - сказала Гришина.

По ее словам, ЦИК просит "относиться с уважением к тому, что избиратель самостоятельно заполнял подписной лист", и разбирать каждый спор с участием кандидатов и все неоднозначные случаи трактовать в пользу кандидата.

Майя Гришина Центризбирком Челябинск

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