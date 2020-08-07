ЦИК отклонил жалобу "Яблока" на отказ в допуске к выборам в заксобрание Челябинской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком отказался удовлетворить жалобу "Яблока" на отказ в регистрации на выборах в Заксобрание Челябинской области, передает корреспондент "Интерфакса".

Председатель комиссии Элла Памфилова напомнила, что 463 подписи избирателей в поддержку выдвижения партии были признаны недействительными, потому что их собрали члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, хотя закон запрещает членам УИК собирать подписи.

Членов УИК, осуществлявших сбор подписей, ЦИК предписал привлечь к ответственности.

В "Яблоке" считают произошедшее провокацией. "С членами УИК у нас повсеместно, похоже, такая провокация - специально засылают, чтобы потом на этом основании снимать. После Челябинска мы стали их выявлять", - сказал пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Яблоко" указало, что почти 800 подписей были забракованы с формулировкой "сведения об избирателе не соответствуют действительности". В партии полагают, что причиной этого могут быть ошибки при оцифровке подписных листов, то есть при вводе данных. Подобные основания ранее не раз были причиной отбраковки подписей на выборах всех уровней. Для избежания таких ситуаций ЦИК обновил соглашение с МВД - ведомство обязано указывать конкретную причину отказа.

После рассмотрения вопросы в ЦИК партии вернули 149 подписей, однако для регистрации ей все равно не хватает около 500.

Отказ в регистрации на выборах в челябинское Заксобрание областное отделение "Яблока" получило 24 июля. Региональная избирательная комиссия объяснила, что доля недостоверных подписей в списках партии составило 22% при допустимом пределе в 5%. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков пожаловался в ЦИК на действия избирательной комиссии Челябинской области при проверке подписей. По его словам, представителей партии не пригласили на проверку и затем не показали копии экспертных заключений о признании подписей недостоверными.