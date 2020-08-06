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Свердловские депутаты потребовали не мешать сбору подписей за возвращение выборов мэров

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Заксобрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин заявил, что нельзя мешать сбору подписей инициативной группой, которая добивается возвращения прямых выборов мэров городов региона, поскольку сбор подписей установлен законом.

"Есть соответствующий закон о референдуме, все прописано, каким образом это собирается. Поэтому в данном случае нужно сказать, что, если есть конкретные случаи, (...) поступает соответствующая жалоба. Мы комитетом с этим, безусловно, будем разбираться. Все прописано в законах, если не будет нарушений, я думаю, и препятствий никаких не будет", - сказал он на пресс-конференции.

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина также указала на то, что сбор подписей регламентирован законодательством.

"Каждая сторона должна выполнять законодательство - федеральное, региональное. Здесь в какой-то степени, видимо, (было - ИФ) нарушение федерального законодательства о непредупреждении о размещении кубов. Если бы (участники инициативной группы - ИФ) предупредили, получили разрешение, никаких бы вопросов не было. Но разбирать вот так демонстративно (кубы - ИФ), я думаю, что неправильно", - сказала Бабушкина, отметив, что инициативной группе необходимо было предоставить возможность самим устранить нарушения, если таковые имелись.

5 августа в Екатеринбурге были задержаны три участника инициативной группы, которые в трех местах установили кубы и собирали подписи в поддержку законопроекта о возвращении выборов мэров. Участник группы, депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков был оштрафован на 20 000 рублей за нарушение установленного порядка организации массовой акции. Активисты отмечали, что полицейские изъяли часть подписных листов и два стола как орудия административного нарушения.

Инициативная группа была зарегистрирована в областном Заксобрании с четвертой попытки и наконец-то получила право на сбор подписей в поддержку законопроекта. Спикер Бабушкина напомнила, что группа делала эти попытки с февраля 2020 года, и наконец-то правильно оформила все документы.

Группе нужно за 60 дней с момента публикации законопроекта собрать не меньше 10 000 подписей избирателей в поддержку этой инициативе. Тогда законопроект рассмотрит Заксобрания Свердловской области.

Екатеринбург Свердловская область Андрей Пирожков МВД Свердловское заксобрание Людмила Бабушкина

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