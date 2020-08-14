Активист из Казани получил семь суток за выход на пикет с траурным плакатом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Вахитовский суд Казани назначил активисту Никите Храмову семь суток ареста за несогласованную акцию 1 августа, сообщила его представитель Эльза Нисанбекова.

По ее словам, он вышел на одиночный пикет, не требующий согласования, а суд признал его виновным в проведении акции без уведомления.

1 августа Храмов вышел на улицу Баумана, где установил доску с надписью "Конституция 1993-2020" и траурной лентой. Через несколько минут его задержали. После этого на том же месте были задержаны еще несколько человек, которые хотели выразить поддержку протестующим хабаровчанам. Одна из задержанных, Джульетта Магомеднабиева получила 20 часов обязательных работ.