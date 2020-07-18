Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Жители Приморского края в знак солидарности с хабаровчанами вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Митингующие собрались на центральной площади Борцов за власть Советам во Владивостоке, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Дальний Восток" в субботу. В это же время там проходила сельскохозяйственная ярмарка.

Участники митинга вели себя спокойно, стояли с плакатами в поддержку жителей соседнего региона и арестованного губернатора. Большинство - в медицинских масках.

Часть митингующих выступали за решение экологических проблем Приморья.

Проезжающие мимо автомобилисты поддерживали собравшихся сигналами своих машин.

После стихийного митинга его участники пошли шествием по тротуару улицы Светланской. Колонну сопровождали байкеры.

В пресс-службе правительства Приморского края агентству сообщили, что никаких уведомлений о проведении данного мероприятия краевые и городские власти не получали.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.