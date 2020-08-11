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Троих красноярцев наказали за акцию солидарности с Хабаровском

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Красноярске Центральный районный суд назначил административное наказание трем участникам шествия солидарности с хабаровчанами, которое прошло в минувшие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Предполагаемого организатора акции Андрея Леонтьева суд поместил на десять суток под административный арест. Валентина Дюмина оштрафована на 20 000 рублей за участие в шествии, а Ивану Щепину назначены 20 часов исправительных работ.

Несогласованные акции солидарности с хабаровчанами проходят по выходным в различных городах России. Жители Хабаровска ежедневно выходят на улицу, протестуя против ареста и отставки избранного губернатора Сергея Фургала, и требуя, чтобы его судили в родном крае.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

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ХабаровскХабаровскПлощадь Борцов за власть советов. Владивосток.ХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокВладивосток.
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Красноярск Хабаровск Хабаровский край Сергей Фургал Центральный суд

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